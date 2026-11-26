Компьютер может работать несколько часов в день, но при этом постоянно потребляет разное количество электроэнергии. Во время просмотра сайтов, работы с документами и запуска ресурсоемких программ нагрузка на устройство различается. А если речь идет об играх или обработке видео, расход электроэнергии увеличивается.

Основную роль в потреблении играют комплектующие, мощность процессора и видеокарты, тип монитора и задачи, для которых используют ПК. Факты ICTV разобрались, сколько ватт электроэнергии потребляет компьютер и на что обратить внимание.

Сколько электроэнергии потребляет компьютер

Единого показателя, сколько электроэнергии потребляет ПК, нет. Обычный офисный ПК, мощная рабочая станция и игровой компьютер имеют разные комплектующие и нуждаются в разном количестве электроэнергии.

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В отчете британского Департамента энергетической безопасности и нулевых выбросов за 2026 год, для расчетов использовали показатель 200-300 Вт для обычного настольного компьютера. Для игрового ПК исследователи взяли диапазон 300-500 Вт.

Внутри системного блока есть несколько основных компонентов. Каждый из них нуждается в питании, но их вклад в общее потребление различается.

Наибольшее значение имеют следующие комплектующие:

Процессор. Он выполняет основные вычисления и управляет работой программ. Чем сложнее задачи, тем выше нагрузка на процессор. Во время работы с документами он обычно потребляет меньше электроэнергии, чем при сложных вычислениях или обработке видео.

Он выполняет основные вычисления и управляет работой программ. Чем сложнее задачи, тем выше нагрузка на процессор. Во время работы с документами он обычно потребляет меньше электроэнергии, чем при сложных вычислениях или обработке видео. Видеокарта. Это один из главных факторов, определяющих, сколько электроэнергии потребляет игровой компьютер. Мощная дискретная видеокарта нужна для современных игр, 3D-графики и работы с видео. При выполнении таких задач она может потреблять значительную часть всей электроэнергии системного блока.

Это один из главных факторов, определяющих, сколько электроэнергии потребляет игровой компьютер. Мощная дискретная видеокарта нужна для современных игр, 3D-графики и работы с видео. При выполнении таких задач она может потреблять значительную часть всей электроэнергии системного блока. Оперативная память. Она хранит данные, которые нужны программам во время работы. Обычно ее потребление ниже, чем у процессора или видеокарты. Но общее количество модулей и их характеристики также влияют на расход электроэнергии.

Она хранит данные, которые нужны программам во время работы. Обычно ее потребление ниже, чем у процессора или видеокарты. Но общее количество модулей и их характеристики также влияют на расход электроэнергии. Накопитель. SSD и обычный жесткий диск (HDD) используют электроэнергию для хранения и считывания информации. Их вклад в общее потребление обычно невелик.

SSD и обычный жесткий диск (HDD) используют электроэнергию для хранения и считывания информации. Их вклад в общее потребление обычно невелик. Система охлаждения. Вентиляторы и жидкостное охлаждение также нуждаются в питании. В мощных компьютерах может быть несколько вентиляторов, поэтому их потребление также стоит учитывать.

Компьютер не всегда использует всю доступную мощность комплектующих. Если пользователь читает новости или работает с текстом, процессор и видеокарта не работают на полную силу. А при запуске ресурсоемкой игры нагрузка возрастает, поэтому увеличивается и потребление электроэнергии.

Сколько ватт потребляет компьютер в зависимости от назначения

Для ориентира можно рассмотреть несколько типов ПК.

Обычный домашний или офисный компьютер. Такой ПК используют для работы с документами, просмотра сайтов, учебы и видеосвязи. Для подобных задач не нужны самые мощные комплектующие, поэтому потребление обычно ниже, чем у игровых систем.

Мощный рабочий компьютер. Если устройство используют для монтажа видео, обработки фотографий, 3D-моделирования или сложных вычислений, ему нужен более производительный процессор, видеокарта и другие комплектующие. Соответственно, расход электроэнергии увеличивается.

Игровой компьютер. Во время запуска современных игр одновременно работают процессор и видеокарта, а система охлаждения отводит тепло от комплектующих. В отчете британского Департамента энергетической безопасности и нулевых выбросов за 2026 год для игрового ПК среднего уровня использовали диапазон 300-500 Вт во время активной работы. Для расчетов исследователи взяли среднее значение 400 Вт.

Эти цифры относятся к потреблению самого компьютера. Если к нему подключен монитор, его электроэнергию нужно рассчитывать отдельно.

Сколько потребляет монитор компьютера

На общий расход влияет не только системный блок. Монитор также подключен к электросети и использует электроэнергию в течение всего времени работы.

Потребление зависит от диагонали экрана, типа матрицы, разрешения, яркости и частоты обновления. Большие экраны и модели с высоким разрешением могут требовать больше энергии.

Например, в базе программы Агентства по охране окружающей среды США есть данные о 27-дюймовом мониторе Dell E2725HM. Его измеренное потребление в рабочем режиме составляет 14,71 Вт, а в режиме сна — 0,27 Вт.

Чтобы оценить общее потребление, нужно прибавить мощность монитора к мощности системного блока. Если ПК потребляет 100 Вт, а экран — 15 Вт, вместе они используют примерно 115 Вт.

Сколько электроэнергии потребляет компьютер за час

Здесь важно различать ватты и киловатт-часы. Ватты (Вт) показывают мощность устройства в конкретный момент, а киловатт-часы (кВт·ч) — количество использованной электроэнергии за определенное время.

Чтобы рассчитать расход за час, нужно мощность компьютера в ваттах разделить на 1000.

Например:

компьютер мощностью 50 Вт за час использует 0,05 кВт·ч;

компьютер мощностью 100 Вт — 0,1 кВт·ч;

компьютер мощностью 200 Вт — 0,2 кВт·ч;

игровой ПК мощностью 400 Вт — 0,4 кВт·ч.

Если такой игровой компьютер будет работать четыре часа в день со средним потреблением 400 Вт, за сутки он использует 1,6 кВт·ч. За 30 дней это составит 48 кВт·ч. Монитор в этом примере не учитывается.

Как узнать, сколько электроэнергии потребляет компьютер

Есть несколько способов оценить потребление ПК, но не все они дают одинаково точный результат.

Прежде всего можно посмотреть на блок питания. На нем указывают номинальную мощность, например 500, 650 или 750 Вт.

Другой вариант — воспользоваться специальным калькулятором мощности ПК. Для расчета нужно указать модель процессора, видеокарты, количество накопителей и другие комплектующие. Такой способ помогает примерно оценить потребности системы, но не заменяет реального измерения.

Точнее всего определить, сколько электроэнергии потребляет ПК, поможет ваттметр или умная розетка с функцией измерения мощности. Устройство подключают к розетке, а к нему — компьютер. На дисплее или в приложении можно увидеть текущую мощность и накопленное потребление в кВт·ч.

Измерения лучше проводить в разных режимах, в частности во время обычной работы, просмотра видео, запуска игры и простоя. Так можно понять, сколько электроэнергии использует именно ваш компьютер, а не ориентироваться только на общие показатели.

Как уменьшить потребление электроэнергии компьютером

Необязательно покупать новый ПК, чтобы сократить расходы. Начать можно с настроек:

включить автоматический переход в режим сна после периода бездействия;

выключать монитор, если им не пользуются;

уменьшить яркость экрана до комфортного уровня;

закрывать программы, которые без необходимости нагружают процессор и видеокарту;

выключать компьютер, если он не нужен в течение длительного времени.

Исследование Калифорнийской энергетической комиссии охватило 407 офисных компьютеров. Ученые выяснили, что настройки энергосбережения помогли участникам исследования сократить потребление электроэнергии в среднем на 23,7% по сравнению с контрольной группой.

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