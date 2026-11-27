Морозильная камера работает круглосуточно. Даже если не открывать ее в течение дня, прибор продолжает расходовать электроэнергию. Однако компрессор не работает непрерывно. Он периодически включается, чтобы поддерживать нужную температуру внутри камеры.

Расход зависит от типа морозильной камеры, ее объема, возраста и технического состояния. Также имеет значение температура в помещении и частота открывания дверцы.

Сколько кВт потребляет морозильная камера за час, сколько электроэнергии расходует за месяц и от чего зависят эти показатели, читайте на Фактах ICTV.

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Сколько электроэнергии потребляет морозильная камера

Чтобы оценить расход, мы воспользовались данными международной программы энергоэффективности, которую поддерживает Агентство по охране окружающей среды США.

По информации организации, сертифицированная энергоэффективная морозильная камера горизонтального типа (ларь) потребляет около 215 кВт·ч в год. Для вертикальной модели этот показатель составляет примерно 395 кВт·ч.

Если разделить годовое потребление на 12 месяцев, получим следующие результаты:

горизонтальная морозильная камера — около 18 кВт·ч в месяц;

вертикальная морозильная камера — примерно 33 кВт·ч в месяц.

Это ориентировочные показатели для современной энергоэффективной техники. Обычные модели и старые приборы могут потреблять больше электроэнергии.

Сколько электроэнергии потребляет морозильная камера за один час

Морозильная камера не охлаждает продукты непрерывно. Компрессор периодически включается, поэтому фактическое потребление в разные часы может отличаться.

По данным Energy Star, получаем следующие результаты:

горизонтальная морозильная камера — примерно 0,025 кВт·ч в час;

вертикальная морозильная камера — около 0,045 кВт·ч в час.

Это средние значения с учетом периодов, когда компрессор не работает.

От чего зависит потребление морозильной камеры

Даже две морозильные камеры одинакового объема могут расходовать разное количество электроэнергии. На это влияют несколько факторов.

Тип конструкции. Горизонтальные морозильные камеры обычно экономичнее вертикальных. При открывании крышки из них выходит меньше холодного воздуха.

Горизонтальные морозильные камеры обычно экономичнее вертикальных. При открывании крышки из них выходит меньше холодного воздуха. Температура в помещении. Если морозильник стоит рядом с батареей или в теплом помещении, компрессору приходится работать интенсивнее. Это увеличивает расход электроэнергии.

Если морозильник стоит рядом с батареей или в теплом помещении, компрессору приходится работать интенсивнее. Это увеличивает расход электроэнергии. Состояние уплотнителей. Если дверца неплотно закрывается, внутрь попадает теплый воздух. Из-за этого компрессор чаще включается, чтобы поддерживать нужную температуру.

Если дверца неплотно закрывается, внутрь попадает теплый воздух. Из-за этого компрессор чаще включается, чтобы поддерживать нужную температуру. Частота открывания. Чем чаще открывать морозильную камеру, тем больше теплого воздуха попадает внутрь. Поэтому лучше заранее определить, какие продукты нужно достать.

Чем чаще открывать морозильную камеру, тем больше теплого воздуха попадает внутрь. Поэтому лучше заранее определить, какие продукты нужно достать. Система размораживания. Морозильные камеры с ручным размораживанием потребляют меньше электроэнергии, чем модели с автоматической системой. Разница может достигать примерно 50%. Однако для этого нужно регулярно удалять намерзший лед.

Как узнать, сколько электроэнергии потребляет морозильная камера

Самый простой способ — посмотреть на энергетическую этикетку прибора или найти его технические характеристики в инструкции производителя.

На этикетке указывают годовое потребление электроэнергии в кВт·ч. Чтобы узнать примерный месячный расход, нужно разделить это число на 12.

Такой подход предусмотрен европейскими правилами маркировки бытовых холодильных приборов. В частности, Регламент Еврокомиссии № 2019/2016 определяет порядок расчета годового потребления электроэнергии.

Еще один способ — воспользоваться бытовым ваттметром. Его подключают между розеткой и морозильной камерой. Прибор измеряет фактическое потребление электроэнергии. Для более точного результата стоит оставить его подключенным на несколько дней.

Таким образом, энергоэффективная горизонтальная морозильная камера потребляет около 18 кВт·ч в месяц, а вертикальная — примерно 33 кВт·ч. Реальный расход зависит от модели, условий эксплуатации и технического состояния прибора.

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