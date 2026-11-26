Во время отключений света и роста нагрузки на энергосистему украинцы все чаще задумываются, сколько электроэнергии потребляет домашняя техника. Это важно как для экономии, так и для планирования работы приборов от зарядной станции или аккумулятора.

Потребление зависит не только от мощности техники, но и от продолжительности ее работы и выбранного режима. Например, электрочайник расходует много энергии за минуту, но работает недолго. Холодильник, наоборот, остается включенным круглосуточно, поэтому его суточное потребление может быть значительным.

Факты ICTV разобрались, сколько электроэнергии потребляет бытовая техника, какие приборы больше всего влияют на домашние расходы и как экономить электричество.

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Как определить потребление электроэнергии бытовыми приборами

На каждом электроприборе есть информация о его мощности. Ее указывают в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт). Чтобы определить расход электроэнергии, нужно учитывать и время работы.

Электроэнергию измеряют в киловатт-часах (кВт·ч). Именно эту единицу используют в платежках за свет.

Например, если обогреватель мощностью 2 кВт работает один час на полной мощности, он потребляет 2 кВт·ч. За пять часов работы расход составит 10 кВт·ч.

Фактическое потребление не всегда соответствует паспортной мощности. Холодильник периодически включает компрессор, бойлер отключает нагрев после достижения нужной температуры, а стиральная машина меняет режимы работы.

Сколько электроэнергии потребляет бытовая техника

Ниже приведены ориентировочные показатели для распространенных домашних приборов. Фактический расход зависит от модели, возраста техники и условий использования.

Потребление электроэнергии бытовыми приборами:

Холодильник — 0,3–0,8 кВт·ч в сутки.

Морозильная камера — 0,5–1,5 кВт·ч в сутки.

Стиральная машина — 0,6–1,8 кВт·ч за один цикл.

Посудомоечная машина — 0,6–1,6 кВт·ч за цикл.

Сушильная машина — около 2,1 кВт·ч за цикл.

Электрическая духовка — примерно 1–2 кВт·ч за час работы.

Электрочайник — около 0,1 кВт·ч за пять минут.

Микроволновая печь — 0,12–0,2 кВт·ч за 10 минут.

LED-телевизор — 0,04–0,1 кВт·ч за час.

Стационарный компьютер — 0,13–0,17 кВт·ч за час.

Ноутбук — около 0,03 кВт·ч за час.

При этом старый холодильник может потреблять больше электроэнергии, чем современная энергоэффективная модель. Расход стиральной машины зависит от температуры воды, загрузки и выбранной программы.

Какие бытовые приборы потребляют больше всего электроэнергии

Больше всего электричества обычно расходует техника, которая нагревает воду или воздух. К ней относятся обогреватели, бойлеры, электроплиты, духовки и сушильные машины.

Бытовая техника, которая потребляет больше всего электроэнергии:

Электрический обогреватель. Это один из самых энергозатратных приборов в квартире. Если обогреватель мощностью 2 кВт работает пять часов на полной мощности, он израсходует 10 кВт·ч. Поэтому длительное отопление электричеством заметно увеличивает расходы.

Это один из самых энергозатратных приборов в квартире. Если обогреватель мощностью 2 кВт работает пять часов на полной мощности, он израсходует 10 кВт·ч. Поэтому длительное отопление электричеством заметно увеличивает расходы. Бойлер. Количество потребленной электроэнергии зависит от объема бака, температуры нагрева и потребностей семьи в горячей воде. Чем чаще прибор нагревает новую порцию холодной воды, тем больше электричества он использует.

Количество потребленной электроэнергии зависит от объема бака, температуры нагрева и потребностей семьи в горячей воде. Чем чаще прибор нагревает новую порцию холодной воды, тем больше электричества он использует. Электрическая плита и духовка. Они требуют много энергии во время нагрева. Расход увеличивается, если готовить несколько блюд подряд или долго пользоваться духовкой.

Они требуют много энергии во время нагрева. Расход увеличивается, если готовить несколько блюд подряд или долго пользоваться духовкой. Сушильная машина. Такая техника потребляет больше электроэнергии, чем стиральная машина. Например, цикл сушки может требовать около 2,1 кВт·ч. Точное значение зависит от типа прибора и программы.

Такая техника потребляет больше электроэнергии, чем стиральная машина. Например, цикл сушки может требовать около 2,1 кВт·ч. Точное значение зависит от типа прибора и программы. Стиральная машина. Больше всего электричества она расходует во время нагрева воды. Поэтому стирка при высокой температуре требует больше энергии, чем короткий цикл с прохладной водой.

Однако не стоит недооценивать технику, которая работает постоянно. Холодильник и морозильная камера потребляют электроэнергию круглосуточно. Поэтому их общий расход может быть значительным, даже если мгновенная мощность невелика.

Как уменьшить потребление электроэнергии дома

Чтобы меньше платить за свет, необязательно отказываться от бытовой техники. Достаточно изменить несколько привычек:

Если в комнате уже комфортная температура, уменьшите нагрев или выключите обогреватель.

Загружайте стиральную машину полностью. Это поможет избежать лишних циклов стирки.

Если одежда не требует интенсивной очистки, используйте режимы с более низкой температурой воды.

Не оставляйте дверцу холодильника открытой, поскольку теплый воздух внутри заставляет компрессор работать интенсивнее.

Не нужно каждый раз кипятить полный чайник ради одной чашки.

Выключайте технику, которой не пользуетесь. Некоторые приборы продолжают потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания.

При покупке новой техники также стоит обращать внимание на класс энергоэффективности. Более экономичная модель может стоить дороже, но со временем поможет сократить расходы на электроэнергию.

Как самостоятельно рассчитать потребление электроэнергии

Для расчета нужно знать мощность прибора и продолжительность его работы. Мощность в ваттах необходимо разделить на 1 000, а полученное число умножить на количество часов.

Например, если электрообогреватель мощностью 1 500 Вт работает два часа на полной мощности, расчет будет таким:

1 500 ÷ 1 000 × 2 = 3 кВт·ч

Таким образом, за два часа прибор израсходует 3 кВт·ч электроэнергии.

Если нужно узнать точное потребление, можно воспользоваться умной розеткой с функцией измерения электроэнергии или специальным счетчиком. Они покажут, сколько электричества техника использует на практике.

Больше всего на домашние расходы обычно влияют приборы для отопления, нагрева воды и сушки одежды. Однако при оценке общего потребления важно учитывать и технику, которая работает круглосуточно. Поэтому стоит контролировать не только мощность приборов, но и продолжительность их использования.

Если во время отключений света по графику вы пользуетесь зарядной станцией или инвертором, будьте готовы к тому, что общее потребление электроэнергии увеличится. Это связано с тем, что инвертор потребляет определенное количество энергии сам, а при ее преобразовании и передаче возникают дополнительные потери.

Более того, аккумуляторы не отдают всю накопленную энергию: часть теряется из-за особенностей работы системы. Поэтому для восстановления заряда требуется больше электроэнергии, чем аккумулятор фактически отдает во время работы. Подробнее о том, сколько электроэнергии потребляет зарядная станция, читайте в нашем материале.

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