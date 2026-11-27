Морозильна камера працює цілодобово. Навіть якщо не відкривати її протягом дня, прилад продовжує витрачати електроенергію. Проте компресор не працює безперервно. Він періодично вмикається, щоб підтримувати потрібну температуру всередині камери.

Витрати залежать від типу морозильної камери, її об’єму, віку та технічного стану. Також має значення температура в приміщенні й частота відкривання дверцят.

Скільки кВт споживає морозильна камера за годину, які витрати набігають за місяць і від чого вони залежать, читайте на Фактах ICTV.

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Скільки електроенергії споживає морозильна камера

Щоб оцінити витрати, ми скористалися даними міжнародної програми енергоефективності, яку підтримує Агентство з охорони довкілля США.

За інформацією організації, сертифікована енергоефективна морозильна камера горизонтального типу (лар) споживає близько 215 кВт·год на рік. Для вертикальної моделі цей показник становить приблизно 395 кВт·год.

Якщо розподілити річне споживання на 12 місяців, отримаємо такі результати:

горизонтальна морозильна камера — близько 18 кВт·год на місяць;

вертикальна морозильна камера — приблизно 33 кВт·год на місяць.

Це орієнтовні показники для енергоефективної та сучасної техніки. Проте звичайні моделі та старі прилади можуть споживати більше електроенергії.

Скільки електроенергії споживає морозильна камера за одну годину

Морозильна камера не охолоджує продукти безперервно. Компресор періодично вмикається, тому фактичне споживання протягом різних годин може відрізнятися.

За даними Energy Star, маємо такі результати:

горизонтальна морозильна камера — приблизно 0,025 кВт·год за годину;

вертикальна морозильна камера — близько 0,045 кВт·год за годину.

Це середні значення з урахуванням періодів, коли компресор не працює.

Від чого залежить споживання морозильної камери

Навіть дві морозильні камери однакового об’єму можуть мати різні витрати електроенергії. На це впливають кілька чинників.

Тип конструкції. Горизонтальні морозильні камери зазвичай економніші за вертикальні. Під час відкривання кришки з них виходить менше холодного повітря.

Температура в приміщенні. Якщо морозильник стоїть біля батареї або в теплому приміщенні, компресору доводиться працювати інтенсивніше. Це збільшує витрати електроенергії.

Стан ущільнювачів. Якщо дверцята нещільно зачиняються, усередину потрапляє тепле повітря. Через це компресор частіше вмикається для підтримання потрібної температури.

Частота відкривання. Що частіше відкривати морозильну камеру, то більше теплого повітря потрапляє всередину. Тому краще заздалегідь визначитися, які продукти потрібно дістати.

Система розморожування. Морозильні камери з ручним розморожуванням споживають менше електроенергії, ніж моделі з автоматичною системою. Різниця може сягати приблизно 50%. Проте для цього потрібно регулярно видаляти намерзлий лід.

Як дізнатися, скільки електроенергії споживає морозильна камера

Найпростіший спосіб — подивитися на енергетичну етикетку приладу або знайти його технічні характеристики в інструкції виробника.

На етикетці зазначають річне споживання електроенергії в кВт·год. Щоб дізнатися приблизні місячні витрати, потрібно поділити це число на 12.

Такий підхід передбачений європейськими правилами маркування побутових холодильних приладів. Зокрема, Регламент Єврокомісії № 2019/2016 визначає порядок розрахунку річного споживання електроенергії.

Ще один спосіб — скористатися побутовим ватметром. Його підключають між розеткою та морозильною камерою. Прилад вимірює фактичне споживання електроенергії. Для точнішого результату варто залишити його підключеним на кілька днів.

Отже, енергоефективна горизонтальна морозильна камера споживає близько 18 кВт·год на місяць, а вертикальна — приблизно 33 кВт·год. Реальні витрати залежать від моделі, умов експлуатації та технічного стану приладу.

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