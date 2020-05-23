Количество заражений коронавирусом в Украине по состоянию на 23 мая выросло на 432 случая. Всего в стране подтверждены 20 580 случаев Covid-19, из них 6 929 человек выздоровели, 605 — умерли.
Эксперты исследовали 277 712 образцов методом ПЦР.
Коронавирус есть в следующих областях:
- Винницкая обл. — 853 (465 выздоровели);
- Волынская обл. — 759 (182 выздоровели);
- Днепропетровская обл. — 865 (188 выздоровели);
- Донецкая обл. — 143 (57 выздоровели);
- Житомирская обл. — 618 (284 выздоровели);
- Закарпатская обл. — 1042 (263 выздоровели);
- Запорожская обл. — 403 (226 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. — 1274 (625 выздоровели);
- м. Киев — 2569 (351 выздоровел);
- Киевская обл. — 1375 (275 выздоровели);
- Кировоградская обл. — 466 (356 выздоровели);
- Луганская обл. — 43 (33 выздоровели);
- Львовская обл. — 1285 (259 выздоровели);
- Николаевская обл. — 280 (117 выздоровели);
- Одесская обл. — 821 (120 выздоровели);
- Полтавская обл. — 266 (219 выздоровели);
- Ровенская обл. — 1368 (543 выздоровели);
- Сумская обл. — 166 (112 выздоровели);
- Тернопольская обл. — 1108 (758 выздоровели);
- Харьковская обл. — 892 (208 выздоровели);
- Херсонская обл. — 177 (139 выздоровели);
- Хмельницкая обл. — 329 (89 выздоровели);
- Черкасская обл. — 387 (232 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 2964 (782 выздоровели);
- Черниговская обл. — 127 (46 выздоровели).
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Количество заражений коронавируса в Украине — подробнее
По состоянию на 23 мая в Украине заболели 1 494 ребенка и 4 тыс. медиков. Амбулаторно лечатся 14 141 пациент — в этой статистике 1 244 детей и 3 268 медиков.
В общем госпитализированы 6 439 людей, в частности, в такой помощи нуждались 250 детей и 732 медика.
256 человек были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, в частности, один ребенок и 22 медика.
Среди 605 жертв осложнений Covid-19 есть 28 медработников.
Победили болезнь 6 929 пациентов, в частности, выздоровели 1 766 медработников.
Среди погибших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
Напомним, по состоянию на 22 мая было известно о 20 148 больных Covid-19 в Украине.