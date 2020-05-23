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В Украине третьи сутки подряд более 400 новых случаев коронавируса

Количество заражений коронавирусом в Украине по состоянию на 23 мая выросло на 432 случая. Всего в стране подтверждены 20 580 случаев Covid-19, из них 6 929 человек выздоровели, 605 — умерли.

Эксперты исследовали 277 712 образцов методом ПЦР.

Коронавирус есть в следующих областях:

  • Винницкая обл. — 853 (465 выздоровели);
  • Волынская обл. — 759 (182 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. — 865 (188 выздоровели);
  • Донецкая обл. — 143 (57 выздоровели);
  • Житомирская обл. — 618 (284 выздоровели);
  • Закарпатская обл. — 1042 (263 выздоровели);
  • Запорожская обл. — 403 (226 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. — 1274 (625 выздоровели);
  • м. Киев — 2569 (351 выздоровел);
  • Киевская обл. — 1375 (275 выздоровели);
  • Кировоградская обл. — 466 (356 выздоровели);
  • Луганская обл. — 43 (33 выздоровели);
  • Львовская обл. — 1285 (259 выздоровели);
  • Николаевская обл. — 280 (117 выздоровели);
  • Одесская обл. — 821 (120 выздоровели);
  • Полтавская обл. — 266 (219 выздоровели);
  • Ровенская обл. — 1368 (543 выздоровели);
  • Сумская обл. — 166 (112 выздоровели);
  • Тернопольская обл. — 1108 (758 выздоровели);
  • Харьковская обл. — 892 (208 выздоровели);
  • Херсонская обл. — 177 (139 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. — 329 (89 выздоровели);
  • Черкасская обл. — 387 (232 выздоровели);
  • Черновицкая обл. — 2964 (782 выздоровели);
  • Черниговская обл. — 127 (46 выздоровели).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Количество заражений коронавируса в Украине — подробнее

По состоянию на 23 мая в Украине заболели 1 494 ребенка и 4 тыс. медиков. Амбулаторно лечатся 14 141 пациент — в этой статистике 1 244 детей и 3 268 медиков.

В общем госпитализированы 6 439 людей, в частности, в такой помощи нуждались 250 детей и 732 медика.

256 человек были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, в частности, один ребенок и 22 медика.

Среди 605 жертв осложнений Covid-19 есть 28 медработников.

Победили болезнь 6 929 пациентов, в частности, выздоровели 1 766 медработников.

Среди погибших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

Напомним, по состоянию на 22 мая было известно о 20 148 больных Covid-19 в Украине.

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