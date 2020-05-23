Количество заражений коронавирусом в Украине по состоянию на 23 мая выросло на 432 случая. Всего в стране подтверждены 20 580 случаев Covid-19, из них 6 929 человек выздоровели, 605 — умерли.

Эксперты исследовали 277 712 образцов методом ПЦР.

Коронавирус есть в следующих областях:

Винницкая обл. — 853 (465 выздоровели);

Волынская обл. — 759 (182 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 865 (188 выздоровели);

Донецкая обл. — 143 (57 выздоровели);

Житомирская обл. — 618 (284 выздоровели);

Закарпатская обл. — 1042 (263 выздоровели);

Запорожская обл. — 403 (226 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1274 (625 выздоровели);

м. Киев — 2569 (351 выздоровел);

Киевская обл. — 1375 (275 выздоровели);

Кировоградская обл. — 466 (356 выздоровели);

Луганская обл. — 43 (33 выздоровели);

Львовская обл. — 1285 (259 выздоровели);

Николаевская обл. — 280 (117 выздоровели);

Одесская обл. — 821 (120 выздоровели);

Полтавская обл. — 266 (219 выздоровели);

Ровенская обл. — 1368 (543 выздоровели);

Сумская обл. — 166 (112 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1108 (758 выздоровели);

Харьковская обл. — 892 (208 выздоровели);

Херсонская обл. — 177 (139 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 329 (89 выздоровели);

Черкасская обл. — 387 (232 выздоровели);

Черновицкая обл. — 2964 (782 выздоровели);

Черниговская обл. — 127 (46 выздоровели).

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Количество заражений коронавируса в Украине — подробнее

По состоянию на 23 мая в Украине заболели 1 494 ребенка и 4 тыс. медиков. Амбулаторно лечатся 14 141 пациент — в этой статистике 1 244 детей и 3 268 медиков.

В общем госпитализированы 6 439 людей, в частности, в такой помощи нуждались 250 детей и 732 медика.

256 человек были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, в частности, один ребенок и 22 медика.

Среди 605 жертв осложнений Covid-19 есть 28 медработников.

Победили болезнь 6 929 пациентов, в частности, выздоровели 1 766 медработников.

Среди погибших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

Напомним, по состоянию на 22 мая было известно о 20 148 больных Covid-19 в Украине.