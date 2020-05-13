По состоянию на 13 мая 2020 года в Украине зафиксировано 16 425 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Из них 439 летальных, 3 716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 628 случаев;

Волынская область — 510 случаев;

Днепропетровская область — 773 случая;

Донецкая область — 102 случая;

Житомирская область — 530 случаев;

Закарпатская область — 764 случая;

Запорожская область — 331 случай;

Ивано-Франковская область — 1144 случая;

Кировоградская область — 428 случаев;

г. Киев — 1960 случаев;

Киевская область — 1049 случаев;

Львовская область — 870 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 225 случаев;

Одесская область — 680 случаев;

Полтавская область — 257 случаев;

Ровенская область — 1045 случаев;

Сумская область — 157 случаев;

Тернопольская область — 1028 случаев;

Харьковская область — 672 случая;

Херсонская область — 165 случаев;

Хмельницкая область — 196 случаев;

Черновицкая область — 2444 случая;

Черкасская область — 346 случаев;

Черниговская область — 79 случаев.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

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