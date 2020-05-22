По состоянию на 22 мая в Украине 20 148 человек заразились коронавирусом. За сутки зафиксировали 442 новых случая. В частности за последние сутки коронавирус обнаружили у 29 детей, 74 медработников. Госпитализация понадобилась 127 пациентам.
Кроме того, за сутки в Украине от Covid-19 умерли 9 человек, а 358 — выздоровели.
Всего от коронавирусной инфекции в Украине умерли 588 людей.
Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов во время ежедневного брифинга.
С момента, когда в Украине зафиксировали первый случай Covid-19, 13 816 людей лечились амбулаторно, то есть дома, а вот 6 332 пациентам потребовалась госпитализация. В больницах находились 248 детей и 717 медицинских работников.
256 пациентов, находившихся на госпитализации, пришлось подключать к аппаратам ИВЛ, в частности одного ребенка и 22 медика.
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Где больше всего случаев зафиксировали за последние сутки:
- Львовская область — 65;
- Черновицкая область — 63;
- Киев — 47.
Сколько человек заболели Covid-19 в регионах:
- В Винницкой области — 824 (441 выздоровел);
- В Волынской области — 740 (177 выздоровели);
- В Днепропетровской области — 859 (176);
- В Донецкой области — 141 (57);
- В Житомирской области — 607 (273);
- В Закарпатской области — 1003 (255);
- В Запорожской области — 401 (221);
- В Ивано-Франковской области — 1268 (596);
- В Кировоградской области — 460 (344);
- В Киеве — 2522 (338);
- В Киевской области — 1344 (262);
- Во Львовской области — 1240 (250);
- В Луганской области — 43 (33);
- В Николаевской области — 277 (109);
- В Одесской области — 814 (106);
- В Полтавской области — 266 (218);
- В Ровенской области — 1323 (453);
- В Сумской области — 166 (106);
- В Тернопольской области — 1105 (720);
- В Харьковской области — 866 (208);
- В Херсонской области — 173 (133);
- В Хмельницкой области — 299 (89);
- В Черновицкой области — 383 (227);
- В Черкасской области — 2905 (752);
- В Черниговской области — 119 (41).
Пять городов Украины, где лучше всего соблюдают самоизоляцию:
- В Ивано-Франковске — 37,97%;
- В Черновцах — 35,15%;
- В Киеве — 34,48%;
- Во Львове — 32,45%;
- В Ужгороде — 31,35%.
Напомним, 21 мая в Украине зафиксировали 19 706 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, из которых 476 случаев обнаружили за сутки.