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Факты / Украина / Общество

В Украине количество больных коронавирусом превысило 20 тыс.

По состоянию на 22 мая в Украине 20 148 человек заразились коронавирусом. За сутки зафиксировали 442 новых случая. В частности за последние сутки коронавирус обнаружили у 29 детей, 74 медработников. Госпитализация понадобилась 127 пациентам.

Кроме того, за сутки в Украине от Covid-19 умерли 9 человек, а 358 — выздоровели.

Всего от коронавирусной инфекции в Украине умерли 588 людей.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

С момента, когда в Украине зафиксировали первый случай Covid-19, 13 816 людей лечились амбулаторно, то есть дома, а вот 6 332 пациентам потребовалась госпитализация. В больницах находились 248 детей и 717 медицинских работников.

256 пациентов, находившихся на госпитализации, пришлось подключать к аппаратам ИВЛ, в частности одного ребенка и 22 медика.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Где больше всего случаев зафиксировали за последние сутки:

  1. Львовская область — 65;
  2. Черновицкая область — 63;
  3. Киев — 47.

Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Сколько человек заболели Covid-19 в регионах:

  • В Винницкой области — 824 (441 выздоровел);
  • В Волынской области — 740 (177 выздоровели);
  • В Днепропетровской области — 859 (176);
  • В Донецкой области — 141 (57);
  • В Житомирской области — 607 (273);
  • В Закарпатской области — 1003 (255);
  • В Запорожской области — 401 (221);
  • В Ивано-Франковской области — 1268 (596);
  • В Кировоградской области — 460 (344);
  • В Киеве — 2522 (338);
  • В Киевской области — 1344 (262);
  • Во Львовской области — 1240 (250);
  • В Луганской области — 43 (33);
  • В Николаевской области — 277 (109);
  • В Одесской области — 814 (106);
  • В Полтавской области — 266 (218);
  • В Ровенской области — 1323 (453);
  • В Сумской области — 166 (106);
  • В Тернопольской области — 1105 (720);
  • В Харьковской области — 866 (208);
  • В Херсонской области — 173 (133);
  • В Хмельницкой области — 299 (89);
  • В Черновицкой области — 383 (227);
  • В Черкасской области — 2905 (752);
  • В Черниговской области — 119 (41).

Пять городов Украины, где лучше всего соблюдают самоизоляцию:

  • В Ивано-Франковске — 37,97%;
  • В Черновцах — 35,15%;
  • В Киеве — 34,48%;
  • Во Львове — 32,45%;
  • В Ужгороде — 31,35%.

Напомним, 21 мая в Украине зафиксировали 19 706 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, из которых 476 случаев обнаружили за сутки.

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