По состоянию на 22 мая в Украине 20 148 человек заразились коронавирусом. За сутки зафиксировали 442 новых случая. В частности за последние сутки коронавирус обнаружили у 29 детей, 74 медработников. Госпитализация понадобилась 127 пациентам.

Кроме того, за сутки в Украине от Covid-19 умерли 9 человек, а 358 — выздоровели.

Всего от коронавирусной инфекции в Украине умерли 588 людей.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

С момента, когда в Украине зафиксировали первый случай Covid-19, 13 816 людей лечились амбулаторно, то есть дома, а вот 6 332 пациентам потребовалась госпитализация. В больницах находились 248 детей и 717 медицинских работников.

256 пациентов, находившихся на госпитализации, пришлось подключать к аппаратам ИВЛ, в частности одного ребенка и 22 медика.

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Где больше всего случаев зафиксировали за последние сутки:

Львовская область — 65; Черновицкая область — 63; Киев — 47.

Сколько человек заболели Covid-19 в регионах:

В Винницкой области — 824 (441 выздоровел);

В Волынской области — 740 (177 выздоровели);

В Днепропетровской области — 859 (176);

В Донецкой области — 141 (57);

В Житомирской области — 607 (273);

В Закарпатской области — 1003 (255);

В Запорожской области — 401 (221);

В Ивано-Франковской области — 1268 (596);

В Кировоградской области — 460 (344);

В Киеве — 2522 (338);

В Киевской области — 1344 (262);

Во Львовской области — 1240 (250);

В Луганской области — 43 (33);

В Николаевской области — 277 (109);

В Одесской области — 814 (106);

В Полтавской области — 266 (218);

В Ровенской области — 1323 (453);

В Сумской области — 166 (106);

В Тернопольской области — 1105 (720);

В Харьковской области — 866 (208);

В Херсонской области — 173 (133);

В Хмельницкой области — 299 (89);

В Черновицкой области — 383 (227);

В Черкасской области — 2905 (752);

В Черниговской области — 119 (41).

Пять городов Украины, где лучше всего соблюдают самоизоляцию:

В Ивано-Франковске — 37,97%;

В Черновцах — 35,15%;

В Киеве — 34,48%;

Во Львове — 32,45%;

В Ужгороде — 31,35%.

Напомним, 21 мая в Украине зафиксировали 19 706 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, из которых 476 случаев обнаружили за сутки.