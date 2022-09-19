Близько 100 президентів і глав урядів: кого не запросили на похорони Єлизавети II

Вересень, 19 в 19:11

Королі та королеви, президенти, прем’єр-міністри, знаменитості та друзі Британії з усього світу були серед 2 тис. гостей на похоронах королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві.

Серед запрошених гостей були чинний та колишні прем’єр-міністри Великої Британії. Нинішня очільниця британського уряду Ліз Трасс прибула з чоловіком Г’ю О’Лірі. Також були експрем’єри Борис Джонсон, Тереза Мей, Тоні Блер, Девід Кемерон, Гордон Браун та Джон Мейджор.

Віддати шану королеві приїхала величезна кількість королівських сімей з усього світу.

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Навпроти короля Чарльза III у Вестмінстерському абатстві під час панахиди сиділи члени європейських королівських домів: король Норвегії Гаральд V, принц Монако Альберт II, великий герцог Люксембургу Анрі, король Нідерландів Віллем-Олександр, король Бельгії Філіп I, король Іспанії Філіп VI, король Швеції Карл XVI Густав, королева Данії Маргрете II.

В іншій частині абатства сиділи імператриця Масако та японський імператор Нарухіто. Поруч з ними сидів король Малайзії Абдалла з королевою Тунку Азізою Аміною Маймуною Іскандарією. У цій же частині сиділи король Йорданії Абдалла II з королевою Ранією Аль-Абдуллою.

Як пише BBC, в абатстві перебували близько 100 президентів і глав урядів.

Серед них президент США Джо Байден з дружиною Джилл Байден, президент Польщі Анджей Дуда з дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою, президент Франції Еммануель Макрон зі своєю дружиною Бріжит.

Від України на панахиді за королевою були присутні перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Серед інших іноземних глав урядів, присутніх на панахиді, були прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Бразилії Жаїр Болсонару, президент Ізраїлю Ісаак Герцог і прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Кого не запросили?

Серед не запрошених – російський диктатор Володимир Путін. Дипломатичні відносини між Британією та Росією майже зруйнувалися після вторгнення РФ в Україну.

Не були запрошені й представники Сирії, Венесуели та Афганістану. З цими країнами Британія не має повноцінних дипломатичних відносин.

Нікого не запросили також із Білорусі та М’янми.

Водночас до Нікарагуа та Північної Кореї (КНДР) були надіслані запрошення для послів цих держав, але не для глав.

Правозахисні організації розкритикували рішення запросити наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Західна розвідка звинуватила принца в тому, що він віддав наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі в 2018 році.