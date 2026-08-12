Просто більше не можу: командир Ахіллесу про причини СЗЧ серед військових

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко розповів, що за місяць в середньому п’ять-сім військових його підрозділу самовільно залишають службу.

Про причини, які підштовхують військовослужбовців йти в СЗЧ, а також про інші важливі питання, зокрема підготовку військових, дисципліну на фронті та рекрутинг, Федоренко розповів в інтерв’ю Фактам ICTV.

З яких причин військові йдуть в СЗЧ

– Чи йдуть з Ахіллесу в СЗЧ?.. Йдуть. В середньому в місяць може бути п’ять (випадків СЗЧ, – Ред.), може бути сім. По-різному. Але треба розбиратися, з яких причин, – зазначив командир 429 ОБр БпС.

За його словами, серед військових, що самовільно залишають військо, можуть бути люди, що мають певні хвороби або залежності. Коли їхні “пороки” викривають, вони йдуть в СЗЧ.

Федоренко навів ще один приклад. Військовий служить чотири з половиною роки – з початку повномасштабної війни. Служить добре, дисципліновано, якісно.

– Він приїжджає додому у відпустку, два дні його не чіпають – він абсолютний герой для своєї родини. Потім він розуміє, що дитина називає його дядя, а не тато, бо вона його не бачить, – розповідає командир підрозділу Ахіллес.

Такий військовий, за словами Федоренка, розуміє тяжкість, яка впала на плечі його дружині з одним, двома або трьома дітьми.

– Мені дзвонив побратим, він мені дуже близький. Каже, командир, дивись, називає себе словом негативним. Плаче в трубку, каже я не можу, просто більше не можу. Згорів, – каже він.

Федоренко запропонував йому подовжити відпустку, але військовий відповідає, що рішення вже ухвалене.

– І все, людина таким чином пішла в СЗЧ. Таке теж буває, це життя, – підсумував командир.

Повністю інтерв’ю з командиром 429 ОБр БпС Ахіллес Юрієм Федоренком можна переглянути у відео.

Нагадаємо, в червні Міноборони повідомило, що військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, зможуть повернутися до лав ЗСУ за спрощеною процедурою.

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