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Зараз неабияк потрібен цей майданчик: Олена Кондратюк про 10-й Український жіночий конгрес

23 жовтня, попри постійні обстріли, у Києві відбудеться 10-й Український жіночий конгрес.

У телемарафоні Єдині новини співзасновниця Українського жіночого конгресу та заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк розповіла Володимиру Рунцю, чому не відмовлятися від проведення цього заходу.

10-й Український жіночий конгрес

Олена Кондратюк розповіла, що питання, чи проводити 10-й Український жіночий конгрес дуже довго стояло на порядку денному, однак велика кількість реєстрацій запевнила у важливості заходу.

– Довго обговорювали, чи проводити конгрес цього року, але понад півтора тисячі заявок на участь підтвердили, що людям, перш за все жінкам, потрібен цей майданчик і потрібна можливість бути разом, підтримувати одне одно, говорити про те, що нас далі чекає, – говорить Олена Кондратюк.

Водночас вона відзначила важливість етапу перенавчання жінок, надання можливостей отримати нову професію, зокрема знань, як можна розвивати свій бізнес.

– Тому важливо сьогодні говорити про професійний насправді ріст жінок, зокрема можливість отримувати і професійні знання, нову професію, займатися невластивими для жінок професіями, які колись були суто чоловічими, – додає Олена Кондратюк.

Враховуючи цю потребу, і проводиться конгрес. Там, за її словами, говоритимуть про нові стандарти, про додаткові вимоги до жінок і до урядових структур.

– Щоб ми могли зрозуміти, які нові вимоги до держави, суспільства, політики і економіки  ставлять зараз перед нами жінки в тому числі, – говорить Олена Кондратюк.

Водночас, не дивлячись на те, що реєстрація на 10-й Український жіночий конгрес вже завершена, бажаючі долучитися до заходу можуть зробити це онлайн.

– Ми сподіваємось, що буде не тільки онлайн-трансляція, але й телетрансляція певної частини Конгресу. Для нас це важливо, тому що це велика комунікація, – додає Олена Кондратюк.

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український жіночий конгрес

Фото: Український жіночий конгрес

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