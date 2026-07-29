Знання, які рятують життя: Starlight Media запустила кампанію з популяризації турнікетів

Starlight Media розпочинає загальнонаціональну кампанію з популяризації турнікетів і знань щодо надання першої домедичної допомоги.

У межах цієї ініціативи інструкторка навчального центру MEDCAT благодійного фонду Солом’янські котики Софія Колесник розповіла керівниці інформаційної служби Фактів ICTV і ведучій телемарафону Єдині новини Олені Фроляк про вміння та навички застосовувати турнікети, важливість опанування тактичної медицини.

Кампанія з популяризації турнікетів від Starlight Media

Телеканали, проєкти та зірки Starlight Media об’єднуються в кампанії з популяризації турнікетів і знань щодо надання першої домедичної допомоги.

Медіакомпанія інвестуватиме свої ефірні та діджитал-ресурси у формування національної звички: мати з собою турнікет, де б людина не була, і підвищити здатність країни надавати першу допомогу в умовах повномасштабної війни та постійних ворожих обстрілів українських цивільних міст.

— Ми маємо бути країною, яка вміє захищатись, як на полі бою, так і в тилу, яка вміє стріляти, надавати першу допомогу, працювати, платити податки, підтримувати себе і своїх. Країною, що пам’ятає і усвідомлює. Турнікет із собою — це база в цій культурі відповідальності за своє життя та турботи про тих, хто поруч, — розповів CEO Starlight Media Олександр Богуцький.

Як правильно накладати турнікет

Кампанія з популяризації турнікетів від Starlight Media стартувала з профільного сюжету, де інструкторка MEDCAT Софія Колесник наочно показала, що таке турнікет та як його правильно накладати.

Отже, турнікет застосовують у разі масивної кровотечі, яка не зупиняється самостійно. Накладати його варто на 5–7 см вище рани, але не на суглоб.

Якщо місце поранення не видно або кровотечу важко локалізувати, турнікет накладають максимально високо на кінцівку.

— Загалом, ми радимо нашим курсантам накладати максимально високо в тих випадках, якщо вони не бачать всю кінцівку. Наприклад, зараз я в кофті. Не дай Бог, якщо станеться зараз масивна кровотеча, то в мене, скоріш за все, вся кофта буде в крові. І буде важко, тим більше в паніці, стресі, визначити і зрозуміти місце кровотечі і локалізувати його. І тому варто накладати турнікет максимально високо і будь-що, що нижче, точно зупиниться, — розповідає Софія Колесник.

Далі варто максимально туго затягнути стропу — під неї не повинен проходити палець. Після цього варто крутити вороток, доки кровотеча повністю не припиниться. І вже потім надійно зафіксувати його в ріжках.

Наступний крок — це закріплення вільного краю турнікета, щоб він не послабився.

Обов’язково варто записати точний час накладання на спеціальній наліпці та, за можливості, продублювати його на відкритій ділянці шкіри.

Детальніше про те, як накладати турнікет, — дивіться у відео.

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