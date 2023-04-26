Європа
Саміт лідерів країн Е5 (Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Польща) відбудеться у Берліні 24 червня - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.
Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер готовий піти у відставку, але джерело каже, що він все ще зосереджений на роботі - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.
На що варто спрямувати €6 млрд допомоги ЄС для України на думку президента Володимира Зеленського – читайте в матеріалі.
Євросоюз підтвердив підтримку України, закликав прискорити постачання зброї та розраховує на запуск наступних етапів переговорів про вступ.
Президент Євроради Кошта зв'язався з Кремлем, щоб залучити Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.
Прем’єр Угорщини Мадяр наказав провести внутрішнє розслідування у справі про так званий золотий конвой, коли зупинили автомобілі Ощадбанку.
Як військовий корабель РФ здійснив попереджувальні постріли по британській яхті – читайте в матеріалі.
Як Британія перехопила російський танкер тіньового флоту – читайте в матеріалі.
Скільки українців виїхали за кордон від початку війни - читайте детальніше на Фактах ICTV.