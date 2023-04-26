Стармер готовий піти у відставку з посади прем’єра Британії — ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер готовий піти у відставку, але джерело каже, що він все ще зосереджений на роботі - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

21 Червня, 11:33