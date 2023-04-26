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Європа

Лідери п’яти країн Європи зустрінуться у Берліні: говоритимуть про Україну

Саміт лідерів країн Е5 (Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Польща) відбудеться у Берліні 24 червня - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

У Берліні 24 червня відбудеться саміт лідерів країн E5: деталі
Стармер готовий піти у відставку з посади прем’єра Британії — ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер готовий піти у відставку, але джерело каже, що він все ще зосереджений на роботі - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Прем'єр Британії Кір Стармер готовий піти у відставку
€6 млрд від ЄС треба спрямувати на ППО, ракети та захист енергетики – Зеленський

На що варто спрямувати €6 млрд допомоги ЄС для України на думку президента Володимира Зеленського – читайте в матеріалі.

Зеленський
Непохитна підтримка України: деталі заяви лідерів на саміті Євроради

Євросоюз підтвердив підтримку України, закликав прискорити постачання зброї та розраховує на запуск наступних етапів переговорів про вступ.

Україна ЄС
Президент Євроради ініціював контакти з РФ для припинення війни — ЗМІ

Президент Євроради Кошта зв'язався з Кремлем, щоб залучити Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні - детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Кошта, Зеленський, Урсула фон дер Ляєн
Мадяр наказав розслідувати скандальне затримання інкасаторів Ощадбанку

Прем’єр Угорщини Мадяр наказав провести внутрішнє розслідування у справі про так званий золотий конвой, коли зупинили автомобілі Ощадбанку.

Петер Мадяр
Російський фрегат відкрив попереджувальний вогонь біля британської яхти в Ла-Манші

Як військовий корабель РФ здійснив попереджувальні постріли по британській яхті – читайте в матеріалі.

Фрегат Адмірал Григорович РФ відкрив вогонь у Ла-Манші
Британія перехопила танкер тіньового флоту РФ у Ла-Манші

Як Британія перехопила російський танкер тіньового флоту – читайте в матеріалі.

Британія перехопила танкер тіньового флоту РФ
Скільки українців виїхали за кордон від початку війни: актуальні дані

Скільки українців виїхали за кордон від початку війни - читайте детальніше на Фактах ICTV.

скільки українців виїхало за кордон станом на зараз
Болгарія припиняє постачання зброї Україні: міністр оборони назвав причину

Чому Болгарія більше не планує надавати зброю українській армії – читайте в матеріалі.

Болгарія - прапор
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