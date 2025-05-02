Понад 200 років і 100 млн жертв: Forbes порахували ціну втрат РФ для повної окупації України

У квітні російським військам вдалося захопити близько 110 квадратних км території України, однак це коштувало їм армії РФ 4,8 тис. одиниць техніки і понад 36,6 тис. убитих і поранених військовослужбовців.

Про це пише оглядач Forbes Девід Ейкс із посиланням на одного зі статистиків, який збирає дані здебільшого з офіційних українських джерел, включно з Генштабом ЗСУ.

Росії знадобиться 250 років для окупації України – Forbes

Того ж місяця українські втрати були “мінімальними”, підсумовує аналітик Конрад Музика з польської компанії Rochan Consulting.

Зараз дивляться

На сьогодні близько 19% українських територій перебувають під російською окупацією. За підрахунками оглядача Forbes, за нинішніх темпів наступу і втрат росіяни могли б захопити решту України 2256 року ціною 101 млн жертв серед російської армії. Наразі населення Росії становить 144 мільйони осіб.

– Неймовірно, але приголомшливі втрати в людях і техніці ще не призвели до загибелі російських військових в Україні. Кремль оснащує свої сили тисячами цивільних транспортних засобів, включно зі скутерами, компактними автомобілями і навіть принаймні одним автобусом, – пише Ейкс.

Тим часом Росія набирає 30 тис. військовослужбовців на місяць, заявив 3 квітня американським законодавцям генерал Крістофер Каволі, командувач силами армії США в Європі. Оскільки багато поранених зрештою повертаються на передову, російські збройні сили щомісяця набирають більше людей, ніж втрачають.

У результаті, за словами Каволі, російські сили в Україні фактично збільшуються. Каволі каже, що зараз вони налічують щонайменше 600 тис. військовослужбовців, що є “найвищим показником за весь час війни та майже вдвічі перевищує чисельність первинних сил вторгнення” в лютому 2022 року.

Те, як Кремлю вдається підтримувати і навіть розширювати свої зусилля з вербування, зводиться до двох речей: грошей і настрою.

Рекордні заклики до армії “зумовлені високими передплатними бонусами і спекуляціями на тему того, що війна скоро закінчиться”, – пояснює Яніс Клюге, заступник керівника відділу Східної Європи та Євразії в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки.

Росія йде по натягнутому канату

Питання про те, чи залишаться у Росії гроші і відповідні настрої в країні стійкими, залишається відкритим, пише Ейкс.

– Загалом оборонний бюджет Росії становитиме 40% усіх державних видатків, що є найвищим показником з часів холодної війни, – каже Каволі.

Для порівняння, Сполучені Штати витрачають на збройні сили лише 13% свого федерального бюджету.

Ці витрати сприяли підвищенню ставлення росіян до війни, навіть незважаючи на те, що на початку цього року загальна кількість жертв перевищила 800 тис. осіб.

– Прямим результатом витрат на оборону стали російські інвестиції в промислову базу, завдяки яким безробіття в країні знизилося до 2,4%. Російська економіка перебуває на воєнному стані і залишатиметься такою в осяжному майбутньому, – каже Каволі.

Але військова позиція не завжди дуже ефективна. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заприсягся зберегти підвищені військові витрати навіть в умовах, коли ціни на нафту, які падають, і збиток від атак українських безпілотників стискають доходи від експорту енергоносіїв, скорочуючи економічне зростання в Росії більш ніж наполовину порівняно з тим, що було рік тому.

Щоб продовжити період військових витрат, президент Росії Володимир Путін минулого року підвищив особисті та корпоративні податки.

– Керівництво Росії не тільки готове збільшити податковий тягар для росіян, а й змінює пріоритети економічного розвитку, – пояснив Олександр Коляндр, аналітик Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні.

Очевидно, що пріоритетом є військові галузі.

Втрачаючи багато, щоб отримати дуже мало в Україні, і підтримуючи дороговартісні зусилля за рахунок величезних витрат, російські лідери “йдуть по економічному і політичному канату”, пише Ейкс.

Але небезпека їх не відлякує і, за словами Каволі, Путін, його міністри і генерали налаштовані на довгу війну – яка може вийти за межі України.

– Російський режим перебудував свої військові, економічні та соціальні структури для підтримки того, що він називає довгостроковою конфронтацією із Заходом, – системні зміни, які ілюструють намір Росії протистояти нам у найближчому майбутньому, – попереджає Каволі.

Джерело : Forbes

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