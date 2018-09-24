Киевский Отелло сжег Ford соперника

В Киеве ночью мужчина поджег автомобиль Ford, который вероятно принадлежал сопернику в любви.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

– Около 02.00 с улицы Регенераторной на линию 102 поступил вызов о том, что неизвестный подозрительный мужчина шарит у припаркованных автомобилей. Еще через несколько минут, по тому же адресу, но уже на линию 101 поступил вызов, что горит авто, – говорится в сообщении.

Полицейским удалось задержать мужчину, когда тот уже садился в такси.

По словам очевидцев, он подложил под авто что-то похожее на фейерверк, а через мгновение произошел взрыв – машина загорелась.

У подозреваемого нашли боевую гранату РГД и пистолет.

Правоохранителям мужчина рассказал, что в доме рядом проживает его неразделенная любовь.

Владелец выгоревшей машины уверен, что хотели поджечь не его Ford, а такой же, как обычно припаркован рядом.

Читайте: Смертельное ДТП на Прикарпатье: глава областной полиции сбил велосипедиста

К слову, на днях в Киеве ночью неизвестные подожгли 5 автомобилей.

Фото: Київ Оперативний