Київський Отелло спалив Ford суперника

У Києві вночі чоловік підпалив автомобіль Ford, який ймовірно належав супернику в коханні.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

– Близько 02.00 з вулиці Регенераторної на лінію 102 надійшов виклик про те, що невідомий і підозрілий чоловік нишпорить біля припаркованих автівок. Ще через декілька хвилин, за тією самою адресою, але вже на лінію 101 надійшов виклик, що палає авто, – йдеться у повідомленні.

Поліцейським вдалося затримати чоловіка, коли той вже сідав у таксі.

За словами очевидців, він підклав під авто щось схоже на феєрверк, а за мить стався вибух – машина загорілася.

У підозрюваного знайшли бойову гранату РГД та пістолет.

Правоохоронцям чоловік розповів, що у будинку поруч проживає його нерозділене кохання.

Власник вигорілої автівки впевнений, що хотіли підпалити не його Ford, а такий самий, який зазвичай припаркований поруч.

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До слова, днями у Києві вночі невідомі підпалили 5 автомобілів.

Фото: Київ Оперативний