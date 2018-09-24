Київський Отелло спалив Ford суперника

У Києві вночі чоловік підпалив автомобіль Ford, який ймовірно належав супернику в коханні.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
– Близько 02.00 з вулиці Регенераторної на лінію 102 надійшов виклик про те, що невідомий і підозрілий чоловік нишпорить біля припаркованих автівок. Ще через декілька хвилин, за тією самою адресою, але вже на лінію 101 надійшов виклик, що палає авто, – йдеться у повідомленні.
Поліцейським вдалося затримати чоловіка, коли той вже сідав у таксі.
За словами очевидців, він підклав під авто щось схоже на феєрверк, а за мить стався вибух – машина загорілася.
У підозрюваного знайшли бойову гранату РГД та пістолет.
Правоохоронцям чоловік розповів, що у будинку поруч проживає його нерозділене кохання.
Власник вигорілої автівки впевнений, що хотіли підпалити не його Ford, а такий самий, який зазвичай припаркований поруч.
Читайте: Смертельна ДТП на Прикарпатті: голова обласної поліції збив велосипедиста
До слова, днями у Києві вночі невідомі підпалили 5 автомобілів.
Фото: Київ Оперативний