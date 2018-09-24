Шторм в Чехии обесточил 140 тыс. домов

Из-за сильного штормового ветра в Чехии 140 тыс. домов остались без света.

Об этом сообщает сообщает Zpravy.

Отмечается, что аварии произошли на более чем 120 высоковольтных и сотнях низковольтных линиях.

Самая сложная ситуация в городе Раковник, который находится в 50 км от Праги.

Из-за падения деревьев и сильного ветра упали шесть высоковольтных башен.

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По данным Чешского гидрометеорологического института, порывы ветра могут достигать 72 км/ч, что соответствует сильному шторму.

К слову, недавно город Яремче (Ивано-Франковская область) затопило из-за сильных ливней.

Фото: скрин видео Zpravy

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