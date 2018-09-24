Шторм в Чехии обесточил 140 тыс. домов

Из-за сильного штормового ветра в Чехии 140 тыс. домов остались без света.
Об этом сообщает сообщает Zpravy.
Отмечается, что аварии произошли на более чем 120 высоковольтных и сотнях низковольтных линиях.
Самая сложная ситуация в городе Раковник, который находится в 50 км от Праги.
Из-за падения деревьев и сильного ветра упали шесть высоковольтных башен.
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#Fabienne Stodůlky právě teď pic.twitter.com/Cq8TCKxCda
— Mirka Gašparová (@MGasparka) 23 сентября 2018 г.
По данным Чешского гидрометеорологического института, порывы ветра могут достигать 72 км/ч, что соответствует сильному шторму.
К слову, недавно город Яремче (Ивано-Франковская область) затопило из-за сильных ливней.
Фото: скрин видео Zpravy
Видео: Mirka Gašparová