Шторм у Чехії знеструмив 140 тис. будинків

Через сильний штормовий вітер у Чехії 140 тис. будинків залишилися без світла.
Про це повідомляє спілкуватися Zpravy.
Відзначається, що аварії сталися на більш ніж 120 високовольтних і сотнях низьковольтних лініях.
Найскладніша ситуація у місті Раковник, який знаходиться в 50 км від Праги.
Через падіння дерев і сильний вітер впали шість високовольтних веж.
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#Fabienne Stodůlky právě teď pic.twitter.com/Cq8TCKxCda
— Mirka Gašparová (@MGasparka) 23 сентября 2018 г.
За даними Чеського гідрометеорологічного інституту, пориви вітру можуть сягати 72 км/год., що відповідає сильному шторму.
До слова, нещодавно місто Яремче (Івано-Франківська область) затопило через сильні зливи.
Фото: скрін відео Zpravy
Відео: Mirka Gašparová