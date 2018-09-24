PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Шторм у Чехії знеструмив 140 тис. будинків/

Шторм у Чехії знеструмив 140 тис. будинків

Через сильний штормовий вітер у Чехії 140 тис. будинків залишилися без світла.

Шторм у Чехії

Про це повідомляє спілкуватися Zpravy.

Відзначається, що аварії сталися на більш ніж 120 високовольтних і сотнях низьковольтних лініях.

Найскладніша ситуація у місті Раковник, який знаходиться в 50 км від Праги.

Через падіння дерев і сильний вітер впали шість високовольтних веж.

Читайте: Вітер валив дерева і зривав дахи – негода на Закарпатті

 

За даними Чеського гідрометеорологічного інституту, пориви вітру можуть сягати 72 км/год., що відповідає сильному шторму.

До слова, нещодавно місто Яремче (Івано-Франківська область) затопило через сильні зливи.

Фото: скрін відео Zpravy

Відео: Mirka Gašparová‏

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українські фанати влаштували акцію під консульством РФ у Чехії
Заморозки
Аномальний холод. На курортах Чехії зафіксували заморозки
Пхукет, Таїланд
У Таїланді перекинулися два човни зі 130 туристами
Польщу накрив шторм: дерево вбило заступника мера
Шторм
Розбиті вікна і річки на вулицях – стихія у США
Аркадій Бабченко
Вбивство Аркадія Бабченка: Чехія спростувала свою причетність
Американські журналісти
Шторм Альберто у США вбив двох журналістів
Сергій Скрипаль
Скрипаль таємно зустрічався з розвідкою Чехії та Естонії – ЗМІ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка