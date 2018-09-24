Шторм у Чехії знеструмив 140 тис. будинків

Через сильний штормовий вітер у Чехії 140 тис. будинків залишилися без світла.

Про це повідомляє спілкуватися Zpravy.

Відзначається, що аварії сталися на більш ніж 120 високовольтних і сотнях низьковольтних лініях.

Найскладніша ситуація у місті Раковник, який знаходиться в 50 км від Праги.

Через падіння дерев і сильний вітер впали шість високовольтних веж.

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За даними Чеського гідрометеорологічного інституту, пориви вітру можуть сягати 72 км/год., що відповідає сильному шторму.

До слова, нещодавно місто Яремче (Івано-Франківська область) затопило через сильні зливи.

Фото: скрін відео Zpravy

Відео: Mirka Gašparová‏