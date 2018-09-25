У Києві 19-річний хлопець завдав таксисту 30 ударів ножем

На Київщині 19-річний молодик після сварки з таксистом завдав водію 30 ножових ударів. Від отриманих поранень останній помер.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.

Як зазначається, трагедія сталася у вересні поточного року. Юнак, перебуваючи в Києві, взяв таксі, щоб поїхати додому в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району.

Однак згодом, між пасажиром та водієм автомобіля виник конфлікт, під час якого молодик, перебуваючи на задньому сидінні авто, завдав чоловікові 30 ударів ножем по голові, шиї, тулубу та руках. Від травм 40-річний таксист помер.

Прокуратура повідомила про підозру 19-річному хлопцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині дівчина вижила після того, як нападники перерізали їй горло.