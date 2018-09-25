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В Запорожье маршрутка влетела в остановку с людьми

24 сентября на Набережной магистрали в Запорожье маршрутное такси влетело в остановку общественного транспорта.

Об этом пишет Суббота.

В момент ДТП на остановке находилась женщина. Она осталась жива, но получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.

Читайте: Смертельное ДТП в Черновцах: полицейское авто сбило пешехода

По словам водителя маршрутки, у транспортного средства отказали тормоза.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые устанавливают подробности ДТП.

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В Запорожье маршрутка влетела в остановку с людьми / 2 фотографии

Как сообщалось, в поселке в Харьковской области въехал в остановку общественного транспорта.

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