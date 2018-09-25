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У Запоріжжі маршрутка влетіла в зупинку з людьми

24 вересня на Набережній магістралі в Запоріжжі маршрутне таксі влетіло в зупинку громадського транспорту.

Про це пише Суббота.

У момент ДТП на зупинці перебувала жінка. Вона залишилася жива, але отримала травми. Постраждалу госпіталізували.

Читайте: Смертельна ДТП у Чернівцях: поліцейське авто збило пішохода

За словами водія маршрутки, у транспортного засобу відмовили гальма.

На місці події працювали співробітники поліції, які встановлюють подробиці ДТП.

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У Запоріжжі маршрутка влетіла в зупинку з людьми / 2 фотографии

Як повідомлялося, у селищі на Харківщині в’їхав у зупинку громадського транспорту.

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