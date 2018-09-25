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В Одессе мужчина выпрыгнул с 7 этажа и выжил

Сегодня в Одессе мужчина выпрыгнул с 7-го этажа жилого дома и остался жив.

Как сообщили в патрульной полиции Одессы, сегодня около 10.00 на линию 102 поступила информация о том, что в Киевском районе города мужчина выпал из окна многоэтажного жилого дома, передает УНИАН.

Предварительно установлено, что на улице Фонтанская дорога неизвестный мужчина выпрыгнул с 7-го этажа одного из высотных зданий.

Пострадавший остался жив, поскольку падение смягчили ветви деревьев.

На место прибыла оперативно-следственная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства происшествия, а также личность потерпевшего.

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Предполагается, что гражданин таким образом пытался покончить с собой.

Напомним, в Днепре с 10-го этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка и выжила.

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