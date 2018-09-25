В Одесі чоловік вистрибнув із 7 поверху і вижив

Сьогодні в Одесі чоловік вистрибнув із 7-го поверху житлового будинку і залишився живий.

Як повідомили у патрульній поліції Одеси, сьогодні близько 10.00 на лінію 102 надійшла інформація про те, що в Київському районі міста чоловік випав з вікна багатоповерхового житлового будинку, пише УНІАН.

Попередньо встановлено, що на вулиці Фонтанська дорога невідомий чоловік вистрибнув з 7-го поверху однієї з висотних будівель.

Потерпілий залишився живий, оскільки падіння пом`якшили гілки дерев. Чоловіка доправили до лікарні машиною швидкої допомоги.

На місце прибула оперативно-слідча група, яка встановлює причини і обставини події, а також особу потерпілого.

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Передбачається, що громадянин у такий спосіб намагався накласти на себе руки.

Нагадаємо, у Дніпрі з 10-го поверху житлового будинку випала дворічна дівчинка і вижила.