Сегодня в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием автомобилей внедорожников BMW, Lexus, легковушки и грузовика Mercedes-Benz.

Об этом сообщают Еспресо.

Авария случилась по ул. Братиславской. По предварительной информации, Mercedes-Benz, Chevrolet и Lexus остановились на красный сигнал светофора. В этот момент на большой скорости сзади в Lexus влетела BMW. Вследствие цепной реакции две другие машины также были повреждены.

По словам водителя Chevrolet, женщина за рулем BMW на подъезде к светофору отвлеклась, из-за чего и въехала в Lexus, который стоял впереди. Хотя тормозной путь оказался значительным, это не предотвратило нескольких столкновений.

Пассажирку Lexus с травмами различной степени тяжести забрали в больницу. Водителя BMW госпитализировали с ушибом колена. Свидетелям происшествия ее поведение показалось неадекватным, на контакт с другими участниками аварии она не шла, проходить освидетельствование на состояние опьянения отказалась.





В Киеве столкнулись 4 авто – есть пострадавшие / 3 фотографии

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