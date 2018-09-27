Сьогодні у Деснянському районі Києва сталося ДТП за участю автомобілів позашляховиків BMW, Lexus, легковика та вантажівки Mercedes-Benz.

Про це повідомляють Еспресо.

Аварія трапилася на вул. Братиславській. За попередньою інформацією, Mercedes-Benz, Chevrolet і Lexus зупинилися на червоний сигнал світлофора. У цей момент на великій швидкості ззаду у Lexus влетіла BMW. Внаслідок ланцюгової реакції дві інші машини також були пошкоджені.

За словами водія Chevrolet, жінка за кермом BMW на під’їзді до світлофора відволіклася, через що і в’їхала у Lexus, який стояв попереду.

Пасажирку Lexus з травмами різного ступеня тяжкості забрали у лікарню. Водія BMW госпіталізували з забоєм коліна. Свідкам події її поведінка здалася неадекватною, на контакт з іншими учасниками аварії вона не йшла, проходити огляд на стан сп’яніння відмовилася.





У Києві зіткнулися 4 авто – є постраждалі / 3 фотографии

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До речі, у Голосіївському районі Києва в ДТП загинув співробітник поліції, який їхав у таксі на роботу.