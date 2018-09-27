В оккупированной Макеевке (Донецкая область) произошло массовое отравление местных жителей питьевой водой. Госпитализированы по меньшей мере 43 человека.

Обновлено 10.26: Число пострадавших от отравления возросло до 43 человек.

Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в эфире телеканала 112 Украина.

– Сегодня утром мне сообщили о еще 4 случаях госпитализации взрослых людей. Информацию снова блокируют, не дают что-то узнать, скрывают масштабы трагедии, считаю, что они намного больше. У медиков в оккупированной Макеевке очень сложная ситуация. У них не хватает лекарств, – сказал он.

– На данный момент, мне известно, что госпитализировано 37 взрослых и двое детей в возрасте до 9 лет (Данные от медицинских работников), часть людей отправили в больницы Донецка, а оттуда я не смог получить информацию, – написал Лисянский.

Об этом сообщает уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский в Facebook.

Местные жители продолжают жаловаться на специфический запах воды. По их словам, вода очень сильно воняет химией и лекарствами.

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– Вчера в городскую больницу Макеевка массово стали поступать обращение на плохое самочувствие со следующими симптомами: боль в области живота, рвота, озноб, повышения температуры, в тяжелых случаях – выраженная интоксикация и обезвоживание, – говорится в сообщении.

Причиной случившегося, стала поломка или сбой системы дезинфекции воды в Макеевке. О проблемах с системой дезинфекции было известно КП Вода Донбасса контролируемое “ДНР”, накануне они даже рекомендовали перед употреблением воды, кипятить ее 5-7 минут.

К слову, у пяти человек, отравившихся на поминальном обеде в кафе Луцка с 19 по 21 августа, диагностировали сальмонеллез.