В окупованій Макіївці (Донецька область) сталося масове отруєння місцевих жителів питною водою. Госпіталізовано щонайменше 43 особи.

Оновлено 10.26: Кількість постраждалих від отруєння зросла до 43 осіб.

Про це повідомив представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський в ефірі телеканалу 112 Україна.

– Сьогодні вранці мені повідомили про ще 4 випадки госпіталізації дорослих людей. Інформацію знову блокують, не дають щось дізнатися, приховують масштаби трагедії, вважаю, що вони набагато більше. У медиків в окупованій Макіївці дуже складна ситуація. У них не вистачає ліків, – сказав він.

– На даний момент, мені відомо, що госпіталізовано 37 дорослих і двоє дітей у віці до 9 років (дані від медичних працівників), частину людей відправили в лікарні Донецька, а звідти я не зміг отримати інформацію, – написав Лисянський.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський в Facebook.

Місцеві жителі продовжують скаржитися на специфічний запах води. За їх словами, вода дуже сильно смердить хімією і ліками.

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– Вчора в міську лікарню Макіївка масово стали надходити звернення на погане самопочуття з наступними симптомами: біль в області живота, блювота, озноб, підвищення температури, у важких випадках-виражена інтоксикація і зневоднення, – йдеться в повідомленні.

Причиною того, що сталося, стала поломка або збій системи дезінфекції води в Макіївці. Про проблеми з системою дезинфекції було відомо КП Вода Донбасу, що контролюється “ДНР”, напередодні вони навіть рекомендували перед вживанням води, кип’ятити її 5-7 хвилин.

До речі, у п’ятьох осіб, що отруїлися на поминальному обіді в кафе Луцька з 19 по 21 серпня, діагностували сальмонельоз.