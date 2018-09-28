На столичном железнодорожном вокзале из поезда Киев-Мариуполь эвакуировали 700 пассажиров из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сегодня в 18.42 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на площади Вокзальной заминированный поезд сообщения Киев—Мариуполь.

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На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи. Сейчас правоохранители эвакуировали более 700 пассажиров.

Информация о событии зарегистрирована в Журнале единого учета территориального управления полиции.