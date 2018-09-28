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Факти / Надзвичайні події / На вокзалі у Києві евакуювали 700 пасажирів з поїзда Київ-Маріуполь/

На вокзалі у Києві евакуювали 700 пасажирів з поїзда Київ-Маріуполь

На столичному залізничному вокзалі з поїзда Київ-Маріуполь евакуювали 700 пасажирів через повідомлення про мінування.

минирование поезда

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Сьогодні о 18.42 на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що на площі Вокзальній замінований поїзд сполучення Київ—Маріуполь.

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На місце події виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, вибухотехніки та кінологи. Наразі правоохоронці евакуювали понад 700 пасажирів.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку територіального управління поліції.

Нагадаємо, як у червні у Києві “замінували” 4 станції метро.

Фото: Київ Оперативний.

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