На столичному залізничному вокзалі з поїзда Київ-Маріуполь евакуювали 700 пасажирів через повідомлення про мінування.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Сьогодні о 18.42 на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що на площі Вокзальній замінований поїзд сполучення Київ—Маріуполь.
Читайте: У Києві чоловік намагався втекти з вкраденою сумкою, але зламав ногу
На місце події виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, вибухотехніки та кінологи. Наразі правоохоронці евакуювали понад 700 пасажирів.
Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку територіального управління поліції.
Нагадаємо, як у червні у Києві “замінували” 4 станції метро.
Фото: Київ Оперативний.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+