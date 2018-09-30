В Херсонской области на полигоне произошел взрыв, в результате которого пострадал 37-летний военнослужащий-контрактник.

Информацию подтвердила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины Ирина Атаманенко, передает 112 Украина.

По ее словам, пострадавший находится в больнице. На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

– В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ст. 128 УК Украины. Это неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Все будет установлено во время досудебного расследования, – сказал она.

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Местное издание Новый день пишет, что 37-летний мужчина госпитализирован с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и травматическим повреждением руки с ампутацией двух пальцев.

– Сослуживцы раненого рассказали медикам невнятную историю – якобы тот решил сжечь мусор, и в его куче взорвалась какая-то емкость. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию пока нельзя, – пишет издание.

Напомним, 27 июля один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва во время инженерной разведки на Донбассе.