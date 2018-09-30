У Херсонській області на полігоні стався вибух, в результаті якого постраждав 37-річний військовослужбовець-контрактник.

Інформацію підтвердила начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції Херсонщини Ірина Атаманенко, передає 112 Україна.

За її словами, потерпілий перебуває в лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

– Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 КК України. Це необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Все буде встановлено під час досудового розслідування, – сказав вона.

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Місцеве видання Новий день пише, що 37-річний чоловік госпіталізований з проникаючими осколковими пораненнями черевної порожнини та травматичним пошкодженням руки з ампутацією двох пальців.

– Товариші по службі пораненого розповіли медикам невиразну історію – нібито той вирішив спалити сміття, і в його купі вибухнула якась ємність. Однак ні підтвердити, ні спростувати цю версію поки не можна, – пише видання.

Нагадаємо, 27 липня один український військовослужбовець загинув в результаті підриву під час інженерної розвідки на Донбасі.