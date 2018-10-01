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Жуткое самоубийство: на Закарпатье женщина сгорела заживо

На Закарпатье женщина устроила самоубийство, подпалив себя.

Трагедия произошла в Королеве, что на Виноградовщине, сообщает pmg.ua.

Читайте: Самоубийство в центре Десна: на месте инцидента найдена предсмертная записка

Пенсионерка, 1945 года рождения, на собственном дворе облила себя легковоспламеняющимся веществом и подожгла.

Ранее Факты ICTV писали, что в Мариуполе ученица 11 класса школы №65 выбросилась из недостроенного 14-этажного дома, называемого “пизанской башней”.

Фото:  Aleksandar Dickov | Dreamstime.com

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