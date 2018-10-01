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Моторошне самогубство: на Закарпатті жінка згоріла живцем

На Закарпатті жінка влаштувала самогубство, підпаливши себе.

Трагедія сталася у Королеві, що на Виноградівщині, повідомляє pmg.ua.

Читайте: Самогубство у центрі Десна: на місці інциденту знайдена передсмертна записка

Пенсіонерка, 1945 року народження, на власному подвір’ї облила себе легкозаймистою речовиною та підпалила.

Раніше Факти ICTV писали, що у Маріуполі учениця 11 класу школи №65 викинулася з недобудованого 14-поверхового будинку, який називають “пізанською вежею”.

Фото:  Aleksandar Dickov | Dreamstime.com

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