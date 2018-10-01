На Закарпатті жінка влаштувала самогубство, підпаливши себе.
Трагедія сталася у Королеві, що на Виноградівщині, повідомляє pmg.ua.
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Пенсіонерка, 1945 року народження, на власному подвір’ї облила себе легкозаймистою речовиною та підпалила.
Раніше Факти ICTV писали, що у Маріуполі учениця 11 класу школи №65 викинулася з недобудованого 14-поверхового будинку, який називають “пізанською вежею”.
Фото: Aleksandar Dickov | Dreamstime.com
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