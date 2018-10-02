В Балтийском море на пассажирском пароме под флагом Литвы начался пожар.

На данный момент идет спасательная операция, пишет Интерфакс со ссылкой на руководителя Морского спасательно-координационного центра Калининград Андрея Пермякова.

– Судно, на котором произошел пожар, находится далеко от побережья Калининградской области. Но наш центр координирует спасательную операцию, – заявил Пермяков.

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На борту находится 335 человек. Пострадавших на данный момент нет. На помощь пострадавшему судну идут несколько российских и литовских судов.

По данным некоторых российских СМИ, на борту корабля прогремел взрыв, но пока нет подтверждения этой информации.

Ранее Факты ICTV писали, что в Финляндии на свечном заводе произошел пожар. Спасатели эвакуируют местных жителей.

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