У Балтійському морі на пасажирському паромі під прапором Литви почалася пожежа.

На даний момент продовжується рятувальна операція, пише Інтерфакс з посиланням на керівника Морського рятувально-координаційного центру Калінінград Андрія Пермякова.

– Судно, на якому сталася пожежа, знаходиться далеко від узбережжя Калінінградської області. Але наш центр координує рятувальну операцію, – заявив Пермяков.

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На борту знаходиться 335 осіб. Постраждалих на даний момент немає. На допомогу потерпілому кораблю йдуть кілька російських і литовських судів.

За даними деяких російських ЗМІ, на борту корабля прогримів вибух, але поки немає підтвердження цієї інформації.

Раніше Факти ICTV писали, що у Фінляндії на свічковому заводі сталася пожежа. Рятувальники евакуюють місцевих жителів.

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