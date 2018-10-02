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У Балтійському морі горить паром: евакуюють 335 пасажирів

У Балтійському морі на пасажирському паромі під прапором Литви почалася пожежа.

На даний момент продовжується рятувальна операція, пише Інтерфакс з посиланням на керівника Морського рятувально-координаційного центру Калінінград Андрія Пермякова.

– Судно, на якому сталася пожежа, знаходиться далеко від узбережжя Калінінградської області. Але наш центр координує рятувальну операцію, – заявив Пермяков.

Читайте: Зі статуї Свободи евакуювали 3,4 тис. осіб через пожежу

На борту знаходиться 335 осіб. Постраждалих на даний момент немає. На допомогу потерпілому кораблю йдуть кілька російських і литовських судів.

За даними деяких російських ЗМІ, на борту корабля прогримів вибух, але поки немає підтвердження цієї інформації.

Раніше Факти ICTV писали, що у Фінляндії на свічковому заводі сталася пожежа. Рятувальники евакуюють місцевих жителів.

Фото: Eziogutzemberg | Dreamstime.com

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