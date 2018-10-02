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Uber с 3 пассажирами влетел в отбойник по дороге в аэропорт

Около 09.45 Uber влетел в отбойник по дороге в аэропорт Борисполь. В салоне находились 3 пассажиров, которые должны были лететь на отдых.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что ДТП произошло в 50 метрах от терминала.

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– Едем в аэропорт с Киева. Водитель Uber на Hyundai решает “красиво” зайти на поворот с дрифтом. В машине было 3 пассажира, которые не опаздывали!!! Занос автомобиля и остановка в отбойнике со скоростью около 60 км/час. Как итог – у всех ушибы разной степени, рассеченное лицо у пассажира, который сидел спереди, остальные две девушки с заднего сидения – ушибы лица, мягких тканей и ребер, – говорится в сообщении.

Ушибы оказались не очень серьезными и пассажиры смогли улететь.

К слову, в мае на Окружной в Киеве произошло смертельное ДТП с участием такси Uber. Погиб 1 человек.

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