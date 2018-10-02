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Uber з 3 пасажирами влетів у відбійник по дорозі в аеропорт

Близько 09.45 Uber влетів у відбійник по дорозі в аеропорт Бориспіль. У салоні знаходилися 3 пасажири, які повинні були летіти на відпочинок.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Відзначається, що ДТП сталася у 50 метрах від терміналу.

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– Їдемо в аеропорт з Києва. Водій Uber на Hyundai вирішує “красиво” зайти на поворот з дрифтом. В машині було 3 пасажири, які не спізнювалися!!! Занос автомобіля і зупинка у відбійнику зі швидкістю близько 60 км/год. Як підсумок – у всіх забої різного ступеня, розсічене обличчя у пасажира, який сидів спереду, інші дві дівчини з заднього сидіння – забої обличчя, м’яких тканин і ребер, – йдеться в повідомленні.

Удари виявилися не дуже серйозними і пасажири змогли полетіти.

До речі, у травні цього року на Окружній у Києві сталася смертельна ДТП за участю таксі Uber. Загинула 1 людина.

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