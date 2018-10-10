9 октября на украинско-белорусской границе в пункте пропуска Славутич в Черниговской области служебная собака украинских пограничников обнаружила в автомобиле с литовскими номерами взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Служебная собака, натренированная на поиск оружия, “сработала” на легковой автомобиль Volkswagen с литовской регистрации.

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Учитывая реакцию пса, пограничники Черниговского отряда инициировали перепроверку авто, в которой ехал 28-летний гражданин Украины.

– Как результат, в нише для перчаток военнослужащие обнаружили взрывное устройство, – сказано в сообщении.

О находке были проинформированы сотрудники Национальной полиции, опасный предмет был изъят.

К слову, в доме 44-летнего жителя города Пятихатки Днепропетровской области нашли 63 тротиловые шашки общим весом 13,4 кг.