9 жовтня на українсько-білоруському кордоні в пункті пропуску Славутич в Чернігівській області службова собака українських прикордонників виявила в автомобілі з литовськими номерами вибуховий пристрій.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Службовий собака, натренований на пошук зброї, “спрацював” на легковий автомобіль Volkswagen з литовською реєстрацією.

Враховуючи реакцію пса, прикордонники Чернігівського загону ініціювали перевірку авто, в якому їхав 28-річний громадянин України.

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– Як результат, в ніші для рукавичок військовослужбовці виявили вибуховий пристрій, – сказано в повідомленні.

Про знахідку були проінформовані співробітники Національної поліції, небезпечний предмет був вилучений.

До слова, у будинку 44-річного жителя міста П’ятихатки Дніпропетровської області знайшли 63 тротилові шашки загальною вагою 13,4 кг.