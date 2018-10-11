Ураган Майкл, обрушившийся на Флориду (США) может стать самым мощным ураганом на северо-западной части штата за всю историю метеорологических наблюдений с 1851 года.

Об этом сообщает The Guardian.

В результате урагана один человек погиб. Причиной смерти жителя округа Гедсден стало упавшее дерево.

Вдоль Атлантического побережья США штормовые предупреждения объявлены для штатов Северная и Южная Каролина включительно.

Морские порты региона закрыты, волны в Мексиканском заливе достигают 8,5 м. Отменены более 230 авиарейсов.

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По данным Национального центра ураганов, скорость ветра внутри урагана составляет 245 километров в час. Майкл причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.















Волны 8,5м, отменены авиарейсы, первая жертва: в США бушует ураган Майкл / 8 фотографий

Напомним, в сентябре В штатах Северная и Южная Каролина (США) из-за урагана Флоренс погибли 11 человек.