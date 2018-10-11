Ураган Майкл, що обрушився на Флориду (США) може стати найпотужнішим ураганом на північно-західній частині штату за всю історію метеорологічних спостережень з 1851 року.
Про це повідомляє The Guardian.
В результаті урагану одна людина загинула. Причиною смерті жителя округу Гедсден стало дерево, що впало.
Уздовж Атлантичного узбережжя США штормові попередження оголошені для штатів Північна і Південна Кароліна включно.
Морські порти регіону закриті, хвилі у Мексиканській затоці досягають 8,5 м. Скасовано понад 230 авіарейсів.
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За даними Національного центру ураганів, швидкість вітру всередині урагану становить 245 кілометрів на годину. Майкл зарахований до ураганів четвертої категорії з п’яти можливих.
Хвилі 8,5 м, скасовані авіарейси, перша жертва: у США вирує ураган Майкл / 8 фотографий
Нагадаємо, у вересні в штатах Північна і Південна Кароліна (США) через ураган Флоренс загинули 11 людей.
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