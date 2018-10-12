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Опять труба. Проспект Победы в Киеве залило водой

На проспекте Победы в Киеве утром 12 октября произошел прорыв трубопровода.

Озеро на дорозі

Из-за аварии на трубопроводе залило водой дорогу возле станции метро Политехнический институт на проспекте Победы, пишет Вечерний Киев.

По данным издания, высота фонтана достигала 20 см.

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Опять труба. Проспект Победы в Киеве залило водой / 2 фотографии

ЧитайтеВысотой в 3 этажа! В Киеве возле детской площадки бьет гейзер

К слову, недавно на проспекте Победы в Киеве уже прорывало трубу. Поток воды бил на высоту в несколько этажей.

Фото, видео: vechirniykiev.com.ua

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