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Знову труба. Проспект Перемоги у Києві залило водою

На проспекті Перемоги у Києві вранці 12 жовтня стався прорив трубопроводу.

Озеро на дорозі

Через аварію на трубопроводі залило водою дорогу поблизу станції метро Політехнічний інститут на проспекті Перемоги, пише Вечірній Київ.

За даними видання, висота фонтану сягала 20 см.

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Знову труба. Проспект Перемоги у Києві залило водою / 2 фотографии

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До слова, нещодавно на проспекті Перемоги у Києві уже проривало трубу. Потік води бив на висоту у кілька поверхів.

Фото, відео: vechirniykiev.com.ua

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