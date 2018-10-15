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Под Киевом сожгли два авто сотрудницы поселкового совета

В Коцюбинском Киевской области в ночь на 15 октября неизвестные подожгли два автомобиля сотрудницы поселкового совета Дарьи Александровой.

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Авто полностью сгорели, пострадали также 5 машин, которые стояли рядом, сообщает издание Громада Приірпіння.

– Я в 3.00 ночи услышала сигнализацию брелка. Сработала обратная связь. Подбежала к окну – вижу горит моя машина. С другой стороны – горит машина мужа. Это поджог. Эти машины куплены до того, как я устроилась на работу в совет, куда пошла для того, чтобы решать вопросы жизнедеятельности поселка. Это связано с моей активной деятельностью, потому что боремся за сохранение Беличанского леса и стараемся поломать коррупционные схемы, которые здесь укоренились, – пояснила Александрова.

По ее словам, авто не подлежат восстановлению, к тому же они не застрахованы.

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– Пострадали машины соседей. В целом постаждало 5 машин. И 6 со стороны тоже, – уточнила она.

Кстати, председателем поселкового совета Коцюбинского является Ольга Матюшина, которая участвует в проекте Новые лидеры и неоднократно подвергалась нападениям со стороны местной мафии.

Фото: скрін відео Snegka TV

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