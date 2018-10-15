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Під Києвом спалили два авто працівниці селищної ради

У Коцюбинскому Київської області в ніч на 15 жовтня невідомі підпалили два автомобілі працівниці селищної ради Дарини Александрової.

Під Києвом спалили два авто працівниці селищної ради

Авто повністю згоріли, постраждали також 5 машин, які стояли поряд, повідомляє видання Громада Приірпіння.

– Я о 3 годині ночі почула сигналізацію брелка. Спрацював зворотній зв’язок. Підбігла до вікна – бачу горить моя машина. З іншого боку – горить машина чоловіка. Це підпал. Ці машини куплені до того, як я влаштувалася на роботу в раду, куди пішла для того, щоб вирішувати питання життєдіяльності селища. Це пов’язане з моєю активною діяльністю, бо боремося за збереження Біличанського лісу та намагаємося поламати корупційні схеми, які тут вкорінилися, – пояснила Александрова.

За її словами, авто не підлягають відновленню, до того ж вони не застраховані.

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– Постраждали машини сусідів. Загалом постаждало 5 машин. І 6 з боку теж, – уточнила вона.

До речі, головою селищної ради Коцюбинського є Ольга Матюшина, яка бере участь у проекті Нові лідери і неодноразово зазнавала нападів з боку місцевої мафії.

Фото: скрін відео Snegka TV

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