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В Германии захватили заложников. Полиция оцепила местность

В центре немецкого Кельна злоумышленники захватили заложников в районе главного вокзала. Полиция оцепила площадь Бреслауэрплац, которая находится рядом.

Обновлено в 16.32: Женщина, которую держали в заложниках, освобождена. Ее с ранениями увезли в больницу.

Полиция обезвредила преступника.

Из-за полицейской операции движение поездов может быть приостановлено.

Известно, что захватчики находятся в здании аптеки, пишет Nau.ch.

Правоохранители пока не могут назвать точное количество злоумышленников и не позволяют людям находится возле зоны чрезвычайной ситуации.

Сообщается, что перед захватом был слышен выстрел.

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В Германии захватили заложников. Полиция оцепила местность / 3 фотографии

Напомним, в Киеве мужчина взял в заложники четырех детей и угрожал оружием.

Фото: @nrwaktuelltv/Twitter

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