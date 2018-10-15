В центре немецкого Кельна злоумышленники захватили заложников в районе главного вокзала. Полиция оцепила площадь Бреслауэрплац, которая находится рядом.

Обновлено в 16.32: Женщина, которую держали в заложниках, освобождена. Ее с ранениями увезли в больницу.

Полиция обезвредила преступника.

Из-за полицейской операции движение поездов может быть приостановлено.

Известно, что захватчики находятся в здании аптеки, пишет Nau.ch.

Правоохранители пока не могут назвать точное количество злоумышленников и не позволяют людям находится возле зоны чрезвычайной ситуации.

Сообщается, что перед захватом был слышен выстрел.

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Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.

Der Tatverdächtige soll sich noch in der Apotheke befinden. Gegen 12.45 Uhr soll er die Apotheke betreten und eine Frau in seine Gewalt genommen haben. Die Bundespolizei hat den Bahnhof komplett abgesperrt. Schüsse kann die Polizei nicht bestätigen. #köln #Hauptbahnhof pic.twitter.com/EoGTSl7Z9D — RTL WEST (@RTLWEST) 15 октября 2018 г.





В Германии захватили заложников. Полиция оцепила местность / 3 фотографии

Напомним, в Киеве мужчина взял в заложники четырех детей и угрожал оружием.

Фото: @nrwaktuelltv/Twitter