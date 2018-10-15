У центрі німецького Кельна зловмисники захопили заручників у районі головного вокзалу. Поліція оточила площу Бреслауерплац, яка знаходиться поруч.

Оновлено о 16.32: Жінка, яку тримали у заручниках, звільнена. Її з пораненнями відвезли в лікарню.

Поліція знешкодила злочинця.

Через поліцейську операцію рух поїздів може бути призупинено.

Відомо, що загарбники знаходяться в будівлі аптеки, пише Nau.ch.

Правоохоронці поки не можуть назвати точну кількість зловмисників і не дозволяють людям знаходиться біля зони надзвичайної ситуації.

Повідомляється, що перед захопленням було чути постріл.

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Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.

Der Tatverdächtige soll sich noch in der Apotheke befinden. Gegen 12.45 Uhr soll er die Apotheke betreten und eine Frau in seine Gewalt genommen haben. Die Bundespolizei hat den Bahnhof komplett abgesperrt. Schüsse kann die Polizei nicht bestätigen. #köln #Hauptbahnhof pic.twitter.com/EoGTSl7Z9D — RTL WEST (@RTLWEST) 15 октября 2018 г.





У Німеччині захопили заручників. Поліція оточила місцевість / 3 фотографии

Нагадаємо, у Києві чоловік взяв у заручники чотирьох дітей і погрожував зброєю.

Фото: @nrwaktuelltv/Twitter