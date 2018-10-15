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У Німеччині захопили заручників. Поліція оточила місцевість

У центрі німецького Кельна зловмисники захопили заручників у районі головного вокзалу. Поліція оточила площу Бреслауерплац, яка знаходиться поруч.

Оновлено о 16.32: Жінка, яку тримали у заручниках, звільнена. Її з пораненнями відвезли в лікарню.

Поліція знешкодила злочинця.

Через поліцейську операцію рух поїздів може бути призупинено.

Відомо, що загарбники знаходяться в будівлі аптеки, пише Nau.ch.

Правоохоронці поки не можуть назвати точну кількість зловмисників і не дозволяють людям знаходиться біля зони надзвичайної ситуації.

Повідомляється, що перед захопленням було чути постріл.

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У Німеччині захопили заручників. Поліція оточила місцевість / 3 фотографии

Нагадаємо, у Києві чоловік взяв у заручники чотирьох дітей і погрожував зброєю.

Фото: @nrwaktuelltv/Twitter

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