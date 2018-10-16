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Грэм Филлипс осквернил могилу Бандеры – видео проверяет полиция

Полиция зафиксировала факт ненадлежащего поведения прокремлевского пропагандиста Грэма Филлипса на могиле Степана Бандеры в Мюнхене.

Полиция Мюнхена зафиксировала факт ненадлежащего поведения прокремлевского пропагандиста Грэма Филлипса на могиле лидера ОУН Степана Бандеры.

Правовую оценку действиям будет давать прокурор, пишет Укринформ со ссылкой на Генконсульство Украины в Мюнхене.

В ведомстве надеются, что дело передадут в суд, однако шансов на это не слишком много. Могила не повреждена, поэтому применить статью УК о нанесении ущерба нельзя.

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В то же время нардеп Владимир Арьев отметил, что полиция приняла во внимание видео из могилы Бандеры. Действия пропагандиста подпадают под ст. 168 Уголовного кодекса ФРГ.

– Доснимался на свою голову: русский мир – это вирус, который повреждает мозг, – добавил он.

Напомним, 15 октября в Мюнхене прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы Степана Бандеры и прикрепил к кресту баннер с надписью “Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера”.

Фото: Скриншот видео/Graham Phillips

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