Поліція зафіксувала факт неналежної поведінки прокремлівського пропагандиста Грема Філліпса на могилі Степана Бандери в Мюнхені.

Поліція Мюнхена зафіксувала факт неналежної поведінки прокремлівського пропагандиста Грема Філліпса на могилі лідера ОУН Степана Бандери.

Правову оцінку діям даватиме прокурор, пише Укрінформ із посиланням на Генконсульство України в Мюнхені.

У відомстві сподіваються, що справу передадуть до суду, проте шансів на це не надто багато. Могила не пошкоджена, тому застосувати статтю КК про нанесення збитку не можна.

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Водночас нардеп Володимир Ар’єв зауважив, що поліція взяла до уваги відео з могили Бандери. Дії пропагандиста підпадають під ст. 168 Кримінального кодексу ФРН.

– Дознімався на свою голову: русскій мір – це вірус, який пошкоджує мозок, – додав він.

Нагадаємо, 15 жовтня у Мюнхені прокремлівський пропагандист Грем Філліпс зірвав прапори з могили Степана Бандери та прикріпив до хреста банер із написом “Тут похований український нацист Степан Бандера”.

Фото: Скріншот відео/Graham Phillips