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У Максаковой пытались отобрать квартиру в Киеве – реакция прокуратуры

Группа неизвестных мужчин пыталась захватить квартиру в Киеве, где проживает вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова. Начато уголовное производство.

18 октября группа неизвестных мужчин, взломав дверь, проникла в квартиру на бульваре Т. Шевченко в Киеве, где проживает Мария Максакова, сообщает прокуратура.

В помещении находились сын Максаковой и няня. Неизвестные вели себя агрессивно, они сменили на дверях замки и требовали освободить помещение.

На место прибыли правоохранители. Девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковский управления полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье Самоуправство.

Проведение досудебного расследования поручено Шевченковскому управлению полиции. Ход следствия взят на контроль прокуратурой.

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Напомним, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017.

Заказчиком убийства был Владимир Тюрин – экс-супруг вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

Расследование по факту убийства Вороненкова уже завершено. 

Фото: Гонтарь Владимир/УНИАН

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