Група невідомих чоловіків намагалася захопити квартиру в Києві, де проживає вдова екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова. Розпочато кримінальне провадження.

18 жовтня група невідомих чоловіків, зламавши двері, проникли у квартиру на бульварі Т. Шевченка у Києві, де проживає Марія Максакова, повідомляє прокуратура.

У приміщенні знаходилися син Максакової і няня. Невідомі поводилися агресивно, вони змінили на дверях замки та вимагали звільнити приміщення.

На місце прибули правоохоронці. Дев’ятьох осіб, які брали участь у протиправних діях, доставили до Шевченківського управління поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею Самоправство.

Проведення досудового розслідування доручено Шевченківському управлінню поліції. Хід слідства взято на контроль прокуратурою.

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Нагадаємо, екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова застрелили в центрі Києва 23 березня 2017 року.

Замовником вбивства був Володимир Тюрін – екс-чоловік вдови Вороненкова Марії Максакової.

Розслідування за фактом вбивства Вороненкова вже завершено.

Фото: Гонтар Володимир/УНІАН